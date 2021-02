Coppa Europa, Roberta Midali si impone nello slalom gigante di Berchtesgaden (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le nevi di Berchtesgaden rimarranno sempre nel cuore di Roberta Midali. La 26enne di Branzi si è infatti imposta nel terzo gigante consecutivo disputatosi sul tracciato baverese, conquistando così il primo successo in Coppa Europa. Nel momento più bello della propria carriera, la portacolori dell’Esercito ha fatto un ulteriore passo in avanti rispetto alla giornata precedente (domenica era arrivata terza) precedendo la connazionale Roberta Melesi. Leggi anche Sci Alpino Coppa Europa, primo podio in gigante per Roberta Midali Partita con il pettorale numero 11, la giovane brembana è apparsa in ottime condizioni fisiche sin dalla prima manche fissando il miglior tempo con 54 centesimi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le nevi dirimarranno sempre nel cuore di. La 26enne di Branzi si è infatti imposta nel terzoconsecutivo disputatosi sul tracciato baverese, conquistando così il primo successo in. Nel momento più bello della propria carriera, la portacolori dell’Esercito ha fatto un ulteriore passo in avanti rispetto alla giornata precedente (domenica era arrivata terza) precedendo la connazionaleMelesi. Leggi anche Sci Alpino, primo podio inperPartita con il pettorale numero 11, la giovane brembana è apparsa in ottime condizioni fisiche sin dalla prima manche fissando il miglior tempo con 54 centesimi ...

alepaini96 : I giovani velocisti ITA torturati dalla sfortuna in questi ultimi anni: Federico Paini crociato-collaterale-menisco… - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Coppa Europa a Berchtesgaden, straordinaria doppietta azzurra in gigante con Midali e Melesi! #15Febbraio - bicornosfigato : Intanto Rob 1 e Rob 2 fanno doppietta in Coppa Europa - neveitaliasport : RT @neveitalia: Coppa Europa a Berchtesgaden, straordinaria doppietta azzurra in gigante con Midali e Melesi! #15Febbraio - neveitalia : Coppa Europa a Berchtesgaden, straordinaria doppietta azzurra in gigante con Midali e Melesi! #15Febbraio… -