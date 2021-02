Continuano le proteste in Birmania contro il colpo di Stato: cinque giornalisti arrestati, aumenta la repressione della giunta militare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non accennano a fermarsi le manifestazioni di protesta in Birmania contro il colpo di Stato militare che il 1 febbraio ha portato all’arresto della leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e di membri del governo. I manifestanti sfidano il divieto di raduni e il coprifuoco imposto dalla giunta. Le proteste, scoppiate in tutto il Paese, vengono represse dalla polizia con lacrimogeni e proiettili di gomma. cinque giornalisti, durante una manifetazione a Mytkyina, sono stati arrestati per aver proteStato contro le forze di sicurezza che avevano aperto il fuoco sui dimostranti. E anche oggi, nonostante il giro di vite, centinaia di persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non accennano a fermarsi le manifestazioni di protesta inildiche il 1 febbraio ha portato all’arrestoleader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi, del presidente Win Myint e di membri del governo. I manifestanti sfidano il divieto di raduni e il coprifuoco imposto dalla. Le, scoppiate in tutto il Paese, vengono represse dalla polizia con lacrimogeni e proiettili di gomma., durante una manifetazione a Mytkyina, sono statiper aver protele forze di sicurezza che avevano aperto il fuoco sui dimostranti. E anche oggi, nonostante il giro di vite, centinaia di persone ...

amnestyitalia : #India Cosa sta succedendo? Da tempo, gli agricoltori stanno manifestando contro il governo per le nuove riforme. L… - martaottaviani : Anche questa settimana in #Russia e #Bielorussia continuano le proteste. Sono eroi dai quali abbiamo solo da imparare - fattoquotidiano : Continuano le proteste in Birmania contro il colpo di Stato: cinque giornalisti arrestati, aumenta la repressione d… - Paoletto003 : RT @martaottaviani: Anche questa settimana in #Russia e #Bielorussia continuano le proteste. Sono eroi dai quali abbiamo solo da imparare - MichelaRoi : RT @martaottaviani: Anche questa settimana in #Russia e #Bielorussia continuano le proteste. Sono eroi dai quali abbiamo solo da imparare -