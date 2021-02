Conftrasporto: 'L'Italia faccia i tamponi a tutti i camionisti in entrata da Austria e Germania' (Di lunedì 15 febbraio 2021) "tamponi al Brennero, si applichi il principio di reciprocità". È questo l'invito del presidente di Conftrasporto - Confcommercio Paolo Uggé al neoministro dei Trasporti Enrico Giovannini e al ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) "al Brennero, si applichi il principio di reciprocità". È questo l'invito del presidente di- Confcommercio Paolo Uggé al neoministro dei Trasporti Enrico Giovannini e al ...

dosXiao : RT @TrasportiItalia: #Tamponi #Brennero: @Conftrasporto, anche l’Italia faccia test ai conducenti provenienti da Germania e Austria https:/… - TrasportiItalia : #Tamponi #Brennero: @Conftrasporto, anche l’Italia faccia test ai conducenti provenienti da Germania e Austria - Fai_Nazionale : ?? 40km di coda al #Brennero ?? Centinaia di mezzi diretti in #Germania fermi in attesa del test Covid. Una situaz… - forza_italia : RT @MaxSalini: Per #Conftrasporto nel 2020 il traffico merci ha registrato un calo pari a -18%, su gomma -25%. Dati che rendono ancora più… - Conftrasporto : RT @TrasportiItalia: #vaccini: @Conftrasporto esprime soddisfazione per le parole di Draghi sulla centralità della #logistica https://t.co… -