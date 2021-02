Confsal | ' un' altro dipendente comunale di Benevento contagiato da Covid 19'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ... con grande abnegazione e sacrifici, specialmente per quei dipendenti esposti a serio rischio quotidiano dal CORONAVIRUS. LaFunzioni Locali, prendendo atto della chiusura odierna degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Confsal altro

Agenzia ANSA

LaFunzioni Locali, rappresenta e comunica, che come appreso dal 'Quotidiano Il Sannio di oggi (Lunedì 15 febbraio 2021)' , si è registrato un 'caso di contagio da COVID 19 tra i ...... 'mi sono distratto e hanno spostato Caserta in Siberia', scriveva un- ne' i sindacati della scuola; in una nota congiunta, i segretari di Flc - Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals -...Posticipare di un mese la data di chiusura dei saldi. E' la proposta portata avanti dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, ...Nominato dalla Giunta l’avv. Alessandro Delle Donne commissario straordinario della Asl Bt dopo la scadenza del suo mandato di DG.