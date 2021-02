Con tutto il cuore: Vincenzo Salemme e Cristina Donadio insieme nelle prime immagini del film (Di martedì 16 febbraio 2021) Si chiama Con tutto il cuore il nuovo film di Vincenzo Salemme di cui possiamo ora vedere le prime immagini, in cui compare anche Cristina Donadio, la Scianel di Gomorra. Medusa ha svelato le prime immagini ufficiali dal set di Con tutto il cuore, il nuovo film di Vincenzo Salemme attualmente in fase di ripresa a Napoli. In queste prime foto di scena vediamo Vincenzo Salemme e Cristina Donadio, che nel film interpreta ancora una volta una donna dal cuore di pietra, come è stato per Scianel in Gomorra - ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Si chiama Conilil nuovodidi cui possiamo ora vedere le, in cui compare anche, la Scianel di Gomorra. Medusa ha svelato leufficiali dal set di Conil, il nuovodiattualmente in fase di ripresa a Napoli. In questefoto di scena vediamo, che nelinterpreta ancora una volta una donna daldi pietra, come è stato per Scianel in Gomorra - ...

