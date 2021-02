Con tutto il cuore, Salemme gira a Napoli il suo nuovo film: la trama e le prime foto dal set (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziate il 25 gennaio a Napoli le riprese di ‘Con tutto il cuore‘, il nuovo film di Vincenzo Salemme. Nelle prime immagini ufficiali dal set si vedono l’attore e regista e Cristina Donadio, che nel film interpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di “‘O Barbiere”. Il film vede come protagonisti principali Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Con tutto il cuore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono iniziate il 25 gennaio ale riprese di ‘Conil‘, ildi Vincenzo. Nelleimmagini ufficiali dal set si vedono l’attore e regista e Cristina Donadio, che nelinterpreta la spietata Donna Carmela, mamma di un efferato delinquente dal sinistro soprannome di “‘O Barbiere”. Ilvede come protagonisti principali Vincenzo, Serena Autieri, Cristina Donadio, con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Fanno parte del cast anche Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Andrea Di Maria, Vincenzo Borrino, Gennaro Guazzo, Ciro Capano, Rodolfo Corsato, Marcello Romolo. Conil...

Pontifex_it : A tutti noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri… - matteosalvinimi : #Salvini: Non è accettabile che un consulente di Speranza si alzi la domenica mattina e dica a mezzo stampa: “Bisog… - matteosalvinimi : Non ho parole. Non se ne può più di “esperti” che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene… - articolounobas : RT @alfredodattorre: Sì, Borghi, è stato tutto programmato. Speranza si è messo d'accordo con Renzi per aprire la crisi di governo. Poi si… - MoranShasa : RT @wolfPris: Che ci piaccia o no, il lockdown serio è l'unica cosa che possa tener basso l'indice di contagio, in attesa di aumentare il n… -