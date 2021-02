‘Con tutto il cuore’, le prime foto del nuovo film di Vincenzo Salemme (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono state diffuse oggi le prime foto di ‘Con tutto il cuore’, il nuovo film di Salemme interamente girato a Napoli Sono state rese pubbliche oggi le prime fotografie dal set del nuovo film di Vincenzo Salemme, intitolato ‘Con tutto il cuore’, che in questi giorni è in lavorazione a Napoli. L’attore napoletano compare in alcune scene accompagnato da Cristina Donadio, che veste i panni di Donna Carmela, la madre di ‘O Barbiere, il delinquente interpretato proprio da Salemme. Il film, tratto da un’opera teatrale dello stesso Salemme, racconta la storia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono state diffuse oggi lediil, ildiinteramente girato a Napoli Sono state rese pubbliche oggi legrafie dal set deldi, intitolatoil, che in questi giorni è in lavorazione a Napoli. L’attore napoletano compare in alcune scene accompagnato da Cristina Donadio, che veste i panni di Donna Carmela, la madre di ‘O Barbiere, il delinquente interpretato proprio da. Il, tratto da un’opera teatrale dello stesso, racconta la storia ...

Pontifex_it : A tutti noi può capitare di sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci chiudono a Dio e agli altri… - matteosalvinimi : #Salvini: Non è accettabile che un consulente di Speranza si alzi la domenica mattina e dica a mezzo stampa: “Bisog… - matteosalvinimi : Non ho parole. Non se ne può più di “esperti” che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene… - Giovann2021n : SONDAGGIO VOTAZIONI PER TOMMASO CON QUANTI VOTI STATE DANDO? (SE NON SAPETE VOTARE CON TEMPMAIL SCRIVETEMI IN PRIVA… - mimilefrancq1 : RT @bayxreche: “non c’è più dayane e rosy” quanto è delusa dayane si vede da questa frase, oltre che dai discorsi prima con giulia.. effet… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Con tutto LE REAZIONI BELLUNO «Gli operatori hanno ragione ad essere arrabbiati - Il Gazzettino