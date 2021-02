Con la nuova Toyota Yaris l'ibrido è diventato divertente. Prezzi e caratteristiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Toyota Yaris è arrivata alla quarta generazione e la sua novità più interessante è senza ombra di dubbio il nuovo powertrain ibrido. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il famigerato "effetto scooter" è solo un lontano ricordo. Le ibride Toyota di qualche anno fa, infatti, davano questa sensazione, che ricordava in parte quella dei motorini con il variatore, dove a una rotazione della manopola del gas il motore sale di giri ma la velocità non cresce in maniera proporzionale. Si tratta di una peculiarità del sistema ibrido inventato dalla Casa giapponese e della sua trasmissione epicicloidale che collega il motore termico e quello elettrico variando anche i rapporti. Solo che per alcuni automobilisti è fastidiosa o perlomeno spiazzante. Ovviamente Toyota ne ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Laè arrivata alla quarta generazione e la sua novità più interessante è senza ombra di dubbio il nuovo powertrain. Grazie alle suetecniche, il famigerato "effetto scooter" è solo un lontano ricordo. Le ibridedi qualche anno fa, infatti, davano questa sensazione, che ricordava in parte quella dei motorini con il variatore, dove a una rotazione della manopola del gas il motore sale di giri ma la velocità non cresce in maniera proporzionale. Si tratta di una peculiarità del sistemainventato dalla Casa giapponese e della sua trasmissione epicicloidale che collega il motore termico e quello elettrico variando anche i rapporti. Solo che per alcuni automobilisti è fastidiosa o perlomeno spiazzante. Ovviamentene ...

chetempochefa : Stasera a #CTCF non perdetevi @Mahmood_Music con il suo nuovo singolo #Inuyasha, scritto insieme a Dardust (… - OfficialASRoma : ?????????? ???????? ?????????? ???????? L'arrivo della squadra all'Olimpico con la nuova felpa in edizione limitata ??… - TgLa7 : #Ebola: l'Oms consegnerà urgentemente vaccini alla #Guinea. Dopo lo scoppio della nuova epidemia con almeno 3 #morti - cinematografoIT : Il @fareastfilm sul cinema asiatico annuncia la nuova edizione, dall'11 al 19 giugno. In presenza, compatibilmente… - Marcoinpigiama : Senti @MarvelNewsIT ma una nuova saga con tanto di Civil War tra sonie la facciamo? -