Come sincronizzare iCloud con un computer Windows (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Apple)Esistono strumenti pronti all’uso per sincronizzare le password e i dati (compresi i preferiti) da iCloud a un computer con sistema operativo Windows. Un tempo la procedura era più rognosa, mentre con le ultime novità servono pochi minuti attraverso il software principale, via web oppure da un’estensione per il browser Chrome o Edge. iCloud per Windows Il client iCloud per Windows è stato recentemente aggiornato con alcune estensioni Come quella per importare facilmente i preferiti (bookmarks) e può trasferire ora password, file, le foto, le email, i contatti, i calendari e i task attraverso Outlook. Sostanzialmente vengono aggiunte opzioni per iCloud drive e foto sul programma File Explorer così che ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: Apple)Esistono strumenti pronti all’uso perle password e i dati (compresi i preferiti) daa uncon sistema operativo. Un tempo la procedura era più rognosa, mentre con le ultime novità servono pochi minuti attraverso il software principale, via web oppure da un’estensione per il browser Chrome o Edge.perIl clientperè stato recentemente aggiornato con alcune estensioniquella per importare facilmente i preferiti (bookmarks) e può trasferire ora password, file, le foto, le email, i contatti, i calendari e i task attraverso Outlook. Sostanzialmente vengono aggiunte opzioni perdrive e foto sul programma File Explorer così che ...

