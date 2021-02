“Come fai..? Hai chiesto?”: Dayane Mello rivela l’esito del televoto del GFVip? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scoppia l’ennesima polemica al GF Vip, questa volta scatenata da una conversazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Come riportato da Novella 2000, ieri mattina la modella scambiava quattro chiacchere con altri concorrenti in veranda. A fare insospettire i fan un gesto fatto dalla ragazza, che ha fatto intendere qualcosa di sconvolgente. Dayane potrebbe infatti conoscere l’andamento del televoto, probabilmente su informazione di qualcuno. Le telecamere inquadravano Andrea Zelletta, Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò seduti sui divanetti. Dayane arriva al tavolo e Rosalinda si volta verso di lei con un “Eh?“. Dayane ha risposto gesticolando, e stupita, Rosalinda risponde “Si?!” L’inquadratura si sposta sulla modella, che annuisce soddisfatta, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Scoppia l’ennesima polemica al GF Vip, questa volta scatenata da una conversazione trae Rosalinda Cannavò.riportato da Novella 2000, ieri mattina la modella scambiava quattro chiacchere con altri concorrenti in veranda. A fare insospettire i fan un gesto fatto dalla ragazza, che ha fatto intendere qualcosa di sconvolgente.potrebbe infatti conoscere l’andamento del, probabilmente su informazione di qualcuno. Le telecamere inquadravano Andrea Zelletta, Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò seduti sui divanetti.arriva al tavolo e Rosalinda si volta verso di lei con un “Eh?“.ha risposto gesticolando, e stupita, Rosalinda risponde “Si?!” L’inquadratura si sposta sulla modella, che annuisce soddisfatta, ...

