Come è morto il padre di Nicki Minaj, Robert Maraj aveva 64 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Apprendiamo questa mattina che è morto il padre di Nicki Minaj. La cantante è a lutto per la scomparsa improvvisa di suo padre, che ha lasciato questa vita prematuramente. Robert Maraj – questo il nome del padre di Nicki Minaj – aveva solo 64 anni ed è stato investito da un pirata della strada. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto venerdì sera dopo essere stato travolto da un pirata della strada in corsa. Le prime ricostruzioni parlano di un incidente avvenuto a Long Island, New York, dove l’uomo si trovava per trascorrere la serata di venerdì; è stato investito da un’automobile in corsa il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso. L’incidente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Apprendiamo questa mattina che èildi. La cantante è a lutto per la scomparsa improvvisa di suo, che ha lasciato questa vita prematuramente.– questo il nome deldisolo 64ed è stato investito da un pirata della strada. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: èvenerdì sera dopo essere stato travolto da un pirata della strada in corsa. Le prime ricostruzioni parlano di un incidente avvenuto a Long Island, New York, dove l’uomo si trovava per trascorrere la serata di venerdì; è stato investito da un’automobile in corsa il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso. L’incidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Come morto Carlos Menem, il presidente playboy che portò glamour e scandali in Argentina

Carlos Menem, ex presidente peronista dell'Argentina dal 1989 al 1999, è morto domenica a 90 anni. ... Dopo il primo turno, tuttavia, si ritirò e lasciò campo libero a Néstor Kirchner, peronista come ...

morto Carlos Menem, controverso ex presidente dell'Argentina

L'ex presidente argentino Carlos Menem è deceduto all'età di novanta anni. A darne la notizia è stata l'agenzia di stampa Telam, rivelando come Menem sia morto in una clinica di Buenos Aires dove era ricoverato da dicembre per un'infezione alle vie urinarie. Già nei mesi scorsi, era stato più volte necessario il ricovero per una ...

Come è morto Lucas il fratello di Dayane Mello la concorrente del GfVip Il Riformista Flash è davvero morto e sepolto? A quanto pare no

Nonostante siano passati ormai 40 giorni dalla “morte” di Flash, a quanto pare sono ancora diverse le aziende che non hanno ancora saputo affrancarsi dalla piattaforma di Adobe.

La Bandabardo, la patchanka e i centri sociali. Perché la morte di Erriquez ha commosso così tanto

La scomparsa del cantante del gruppo fiorentino ha avuto una larga eco. Soprattutto tra quei quarantenni che da giovani avevano frequentato la scena «alternativa» ...

