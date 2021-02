Come disinfettare al meglio la lavastoviglie (Di lunedì 15 febbraio 2021) La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici presenti nella maggior parte delle cucine e che ci aiuta appunto, nella pulizia di piatti, posate, pentole e quant’altro. Questo elettrodomestico però, tende ad accumulare molto sporco al suo interno, a causa dei residui che possono rimanere sui nostri piatti. Inoltre, nonostante sia sempre in funzione con acqua calda e detersivo, questo non significa che riesca ad effettuare una buona pulizia ed igienizzazione e questo porta alla formazione ed alla proliferazione di germi e batteri. Ecco perchè è consigliabile riuscire a trovare un metodo che ci aiuti ad igienizzare al meglio il nostro elettrodomestico, in modo da mantenerlo sempre pulito e grazie alla corretta manutenzione, farlo durare più a lungo. credit: Youtube/Kolay Ya?am Ecco un trucco semplice ed ecologico che ci aiuterà a pulire e ... Leggi su virali.video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Laè uno degli elettrodomestici presenti nella maggior parte delle cucine e che ci aiuta appunto, nella pulizia di piatti, posate, pentole e quant’altro. Questo elettrodomestico però, tende ad accumulare molto sporco al suo interno, a causa dei residui che possono rimanere sui nostri piatti. Inoltre, nonostante sia sempre in funzione con acqua calda e detersivo, questo non significa che riesca ad effettuare una buona pulizia ed igienizzazione e questo porta alla formazione ed alla proliferazione di germi e batteri. Ecco perchè è consigliabile riuscire a trovare un metodo che ci aiuti ad igienizzare alil nostro elettrodomestico, in modo da mantenerlo sempre pulito e grazie alla corretta manutenzione, farlo durare più a lungo. credit: Youtube/Kolay Ya?am Ecco un trucco semplice ed ecologico che ci aiuterà a pulire e ...

