Coltivavano marijuana nel garage | 3 denunce a Turi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Avevano creato all'interno in un box - auto una serra per la coltivazione di piante di marjuana. I carabinieri hanno fatto irruzione nel box, di pertinenza di un'abitazione nel centro di(Bari) e ...

Avevano creato all'interno in un box - auto una serra per la coltivazione di piante di marjuana. I carabinieri hanno fatto irruzione nel box, di pertinenza di un'abitazione nel centro di Turi (Bari) e hanno denunciato tre giovani. Ieri pomeriggio (sabato 13 febbraio) il blitz e la perquisizione, che ha permesso di sequestrare numerose piantine di marijuana.