Colpo Bayern, Upamecano! Flick: «Siamo molto felici» – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Colpo in difesa per il Bayern Monaco che per la prossima stagione ha acquisto Dayot Upamecano. Il commento del tecnico Hansi Flick Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa commentando l'acquisto dal Lipsia del difensore francese Dayot Upamecano. Il suo commento UPAMECANO – «Siamo tutti molto felici per l'acquisto di Upamecano. Ma questo è un Colpo per la prossima stagione, ora dobbiamo pensare soltanto a giocare al nostro meglio. E anche Upamecano sarà concentrato per terminare bene la sua stagione con il Lipsia». Leggi su Calcionews24.com

