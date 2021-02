Clubhouse, il rischio cinese su metadati e conversazioni del social del momento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Audio potenzialmente registrabile, informazioni trasferite forzosamente sui server nella Repubblica popolare e crittografia obsoleta a causa della collaborazione con la startup cinese Agora. Un rapporto dello Stanford Internet Observatory svela tutte le falle di sicurezza... Leggi su repubblica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Audio potenzialmente registrabile, informazioni trasferite forzosamente sui server nella Repubblica popolare e crittografia obsoleta a causa della collaborazione con la startupAgora. Un rapporto dello Stanford Internet Observatory svela tutte le falle di sicurezza...

