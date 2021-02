Cittadella-Reggiana | probabili formazioni quote e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sabato 20 febbraio si giocherà la partitavalida per la 24esima giornata di Serie B. Il match si giocherà alle 14.00 allo stadio Pier Cesare Tombolatocome si presentano le due squadre? Dopo la vittoria contro il Pordenone, la squadra di casa è salita al 2° posto a soli 5 punti. Ilnon vinceva da 5 giornate in cui aveva totalizzato 3 pareggi e 1 sconfitta. Nell’ultima partita la squadra di Venturato si è presentata più compatta e con una tattica di gioco migliore che è riuscita a riportare i granata tra i primi posti della classifica. Lasi trova invece in maggiore difficoltà a causa di risultati alterni ottenuti nelle ultime partite. Grazie alla vittoria sofferta contro l’Ascoli si è riposizionata in 15esima posizione ...