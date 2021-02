Ciclismo | Miguel Angel Lopez potrebbe fare il suo esordio stagionale al Tour of the Alps

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un grande nome delinternazionaleessere al via delof Theche si terrà, tra due mesi, in Trentino-Alto Adige. Si tratta del colombiano, da quest’anno corridore della Movistar, il quale ha già preso parte alla manifestazione in questione nel 2018. In quell’occasione, oltretutto, si impose nella tappa regina, la quale prevedeva l’arrivo in vetta all’Alpe di Pampeago. Il corridore colombiano, l’anno scorso vincitore sull’infinita ascesa del Col de la Loze alde France, infatti, è stato costretto a ritardare il suopoiché ha contratto il Covid e, stante quanto dichiarato dal suo team manager Eusebio Unzué a Señal Colombia, il suo ritorno in gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Miguel

La Gazzetta dello Sport

Eddy Merckx Pochi oseranno contestare il trono del belga sulle due ruote, prima di tutto ... E poi lo spagnoloHindurain (l'uomo dei 5 Tour consecutivi) e altre leggende azzurre come ...Biella terra di. Un legame che inizia nel 1963 con la Asti - Oropa e nel 1964 con la ... il 1993 con la Torino - Oropa vinta da Massimo Ghirotto conIndurain in rosa, la Losanna - ...Un grande nome del ciclismo internazionale potrebbe essere al via del Tour of The Alps che si terrà, tra due mesi, in Trentino-Alto Adige. Si tratta del colombiano Miguel Angel Lopez, da quest'anno co ...Siamo sempre qui, una volta ancora. Nel giorno degli innamorati non si può far altro che ricordare chi tanto si è amato in sella a una bicicletta da corsa. Lui era diverso dagli altri: niente cardiofr ...