Ciclismo, John Degenkolb: "Sogno di rivincere la Parigi-Roubaix. Posso tenere testa a van der Poel e Van Aert" (Di lunedì 15 febbraio 2021) John Degenkolb è stato uno dei corridori più sfortunati della storia recente. Il tedesco, dopo aver conquistato Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix nel 2015, sembrava destinato a una carriera favolosa. Un brutto infortunio, però, lo ha condizionato negli anni seguenti e lo ha costretto a ridimensionare le sue ambizioni. L'alfiere della Lotto Soudal, il quale, nelle ultime stagioni, è stato comunque capace di vincere una tappa al Tour de France e di piazzarsi sul podio della Gand-Wevelgem, però, sogna ancora di potersi ripetere nella Regina delle Classiche. Degenkolb ha parlato delle sue ambizioni per l'imminente campagna del Nord in un'intervista a FloBikes, queste le sue parole: "La Parigi-Roubaix è il mio più grande Sogno, nonché il mio più grande ...

