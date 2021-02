Ciaspole sold-out in Emilia-Romagna | ma aumentano gli incidenti in montagna

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) BOLOGNA – “Buongiorno, sul sito vedo che sono tutte esaurite. Volevo sapere se avevate delle ciaspole in negozio”. “Ne sono appena arrivate sei, ma conviene fare in fretta: appena arrivano, finiscono subito”. Lo scambio è di poche ore fa: tra una potenziale cliente e l’addetta al reparto Sci ed alpinismo di un punto vendita Decathlon di Bologna. E si ripete più o meno uguale da giorni, da settimane: le ciaspole sono diventate ormai introvabili. E questo rende parecchio affollate le vette vicine a casa. Un ‘aiutino’ al turismo bianco, specie ora che è stato stoppato lo sci da discesa. Tutto bene, dunque? Non tutto: sono aumentati del 62% (rispetto al 2020) anche gli incidenti e gli interventi da parte del Soccorso alpino della Regione Emilia-Romagna (Saer) per il ‘salvataggio’ degli inesperti che improvvisano gite sulla neve.