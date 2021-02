Chiusura scuole per neve, sindacati chiedono incontro al prefetto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutochiedono un incontro urgente al prefetto di Caserta i sindacati della scuola, che protestano contro le decisioni di alcuni sindaci del Casertano, ad iniziare dal sindaco della città capoluogo, di chiudere le scuole per l’arrivo della neve. I segretari casertani dei sindacati Cgil-Flc (Gaetanina Ricciardi), Cisl Scuola (Giovanni Brancaccio), Uil Scuola Rua (Francesco Caroprese), Snals Confsal (Francesco Gresini) e Gilda Unams (Cesario Oliva), in una lettera inviata al prefetto Raffaele Ruberto, “esprimono profonda preoccupazione per le scelte che ogni istituzione scolastica ha adottato e per le ripercussioni che le stesse hanno sugli alunni, famiglie e personale tutto“; al prefetto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutounurgente aldi Caserta idella scuola, che protestano contro le decisioni di alcuni sindaci del Casertano, ad iniziare dal sindaco della città capoluogo, di chiudere leper l’arrivo della. I segretari casertani deiCgil-Flc (Gaetanina Ricciardi), Cisl Scuola (Giovanni Brancaccio), Uil Scuola Rua (Francesco Caroprese), Snals Confsal (Francesco Gresini) e Gilda Unams (Cesario Oliva), in una lettera inviata alRaffaele Ruberto, “esprimono profonda preoccupazione per le scelte che ogni istituzione scolastica ha adottato e per le ripercussioni che le stesse hanno sugli alunni, famiglie e personale tutto“; al...

