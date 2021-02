Chiusura piste da sci | gli albergatori delle regioni in zona gialla si erano già organizzati | “Una mazzata Ristori immediati | la gente fa fatica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lucia Farenzena, presidente presso Consorzio Turistico Marmolada Dolomiti: “Ci eravamo svegliati con un po’ di entusiasmo perché ci hanno comunicato la riaperturada sci, per noi un po’ di luce in fondo al tunnel. La comunicazione difino al 5 marzo è stata una. Governo nuovo ma sistema vecchio, una totale assenza di tempismo, dalla sera alla mattina da aperto a chiuso. Le modalità con le quali si interviene nella vita dei cittadini deve essere diversa., lasta avendo difficoltà a mettere i cibo in tavola, fate qualcosa e fate presto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.