Chiude il Commissario Montalbano: ultima puntata in onda l'8 marzo. Proteste nel ragusano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si Chiude il sipario sulle avventure del Commissario Montalbano, personaggio creato dalla penna di Andrea Camilleri, morto a 93 anni nel luglio 2019. La saga letteraria che ha venduto 31 milioni di copie nel mondo si è conclusa con l'ultimo libro "Riccardino", scritto nel 2005, rimaneggiato nel 2016 e, su desiderio dell'autore, pubblicato postumo il 16 luglio 2020 dalla casa editrice Sellerio di Palermo. E, come racconta Giovanni Franco per Ansa, Chiude anche la fortunata fiction di Rai1 ispirata alle avventure del poliziotto interpretato da Luca Zingaretti: l'ultimo episodio, "Il metodo Catalanotti", andrà in onda lunedì 8 marzo. Gli ultimi due episodi erano andati in onda lo scorso anno.

