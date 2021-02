Chiara Nasti riceve dei fiori da Nicolò Zaniolo per San Valentino? Gli indizi

Leggi su novella2000

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Iricevuti daÈ nata una nuova coppia? Difficile a dirsi. Potrebbe trattarsi semplicemente di una coincidenza o forse davvero c’è qualcosa che non sappiamo. Già in passato vi avevamo parlato di un presunto flirt trae il calciatore della Roma,. In quella circostanza, però, l’influencer era stata L'articolo proviene da Novella 2000.