Chi è Tommaso Zorzi? Età | padre | fidanzato | libro | Riccanza e Instagram

Chi è Tommaso Zorzi: dall'età, al padre, al fidanzato, al suo libro, alla partecipazione a Riccanza, a dove seguirlo su Instagram. Chi è Tommaso Zorzi Nome e Cognome: Tommaso ZorziData di nascita: 2 aprile 1995Luogo di Nascita: MilanoEtà: 25 anniAltezza: 1,90 mPeso: 75 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: influencerfidanzato: Tommaso è attualmente singleFigli: Tommaso non ha figliTatuaggi: Zorzi ha diversi tatuaggi:

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - Zorzando4E : Quante smerdate dovrà prendere stasera Tommaso ingiustamente? Il gf dovrebbe fare un'asta... Chi offre di più?? #gfvip - anitram39126789 : RT @star3star3: Io mentre continuo a votare per tommaso e penso a chi gli ha dato solo 14 voti #tzvip - groenvougue_ : RT @star3star3: Io mentre continuo a votare per tommaso e penso a chi gli ha dato solo 14 voti #tzvip - irishcharm93 : RT @Manuela40581727: Votate tommaso fate vedere chi ha portato avanti quest'edizione..... #tzvip -