Chi è Massimiliano Romeo? Età, carriera e vita privata del politico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco chi è Massimiliano Romeo, età, vita privata e carriera del politico Massimiliano Romeo è un politico italiano, dal 2018 è membro del Senato della Repubblica Italiana. Romeo è nato il 22 gennaio 1971 a Monza, poche sono le informazioni che si conoscono di lui. Da ragazzo ha conseguito il diploma di maturità scientifica al Collegio Ballerini di Seregno. Sin da ragazzo ha manifestato il suo grande interesse per la politica. Nel 2006, si è candidato con la Lega Nord alla Camera alle elezioni politiche, ma non è stato eletto. Nel 2010 è stato eletto consigliere in Lombardia alle elezioni regionali. Tre anni dopo la sua carica è stata riconfermata. Massimiliano Romeo è ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco chi è, età,delè unitaliano, dal 2018 è membro del Senato della Repubblica Italiana.è nato il 22 gennaio 1971 a Monza, poche sono le informazioni che si conoscono di lui. Da ragazzo ha conseguito il diploma di maturità scientifica al Collegio Ballerini di Seregno. Sin da ragazzo ha manifestato il suo grande interesse per la politica. Nel 2006, si è candidato con la Lega Nord alla Camera alle elezioni politiche, ma non è stato eletto. Nel 2010 è stato eletto consigliere in Lombardia alle elezioni regionali. Tre anni dopo la sua carica è stata riconfermata.è ...

r4vi30 : @pastaepatane Perché a lei da settembre solo una cosa interessa, passare bene e da vittima che è ciò che le riesce… - annakiara119 : RT @Giovannid_22: Sorrido leggendo chi sostiene la spontaneità degli Zengavò Ora, siamo seri. Se questo viene visto come legame VERO, Rosa… - antoniettagner2 : RT @adelestancati: 'Cerchi i suoi occhi ispettore. Chi ha fatto una cosa del genere deve averlo scritto in faccia. ' #LEditor Massimilia… - Tellynaa : RT @Giovannid_22: Sorrido leggendo chi sostiene la spontaneità degli Zengavò Ora, siamo seri. Se questo viene visto come legame VERO, Rosa… -