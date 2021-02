Chi è Giulia Salemi? Età, fidanzato, news e Instagram (Di lunedì 15 febbraio 2021) Conosciamo insieme tutte le news e curiosità sulla modella Giulia Salemi, concorrente del GF Vip 5: l’età, il fidanzato e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Giulia Salemi Nome e Cognome: Giulia SalemiData di nascita: 1 aprile 1993Luogo di Nascita: PiacenzaEtà: 27 anniAltezza: 1 metro e 74 centimetriPeso: 62 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: modella, influencer e showgirlfidanzato: Giulia dovrebbe essere singleFigli: Non ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Conosciamo insieme tutte lee curiosità sulla modella, concorrente del GF Vip 5: l’età, ile dove seguirla sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1 aprile 1993Luogo di Nascita: PiacenzaEtà: 27 anniAltezza: 1 metro e 74 centimetriPeso: 62 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: modella, influencer e showgirldovrebbe essere singleFigli: Non ha L'articolo proviene da Novella 2000.

fraspinetta : Vi elenco chi per voi merita il serale: 1.tancredi 2.Deddy 3.Enula 4.Leonardo 5.Aka 6.Sangiovanni 7.Samuele 8.Tomm… - debbasmind : RT @Giuliovisentin: Giulia Salemi a Tommaso: “STRATEGA” “È UNA STRATEGIA LA TUA” “TU E STEFANIA SIETE STRATEGHI” GIULIA SALEMI DUE GIORNI… - obvae_ : RT @decemvber16: Hanno votato tutta la settimana Rosalinda per la finale e ora si ritrovano con lei che vuole nominare Giulia HAHAHAHAHAH c… - michialma8 : @AleRappocciolo Esattamente per quale motivo continuate a votare chi vorrebbe nominare Giulia? E se la nominerà and… - piscesqweenb : RT @isorrisidiem: D: “Se diventassi finalista dovremmo prendere delle decisioni insieme. Tra Stefania e Giulia chi elimini?” Tommaso: “È sc… -