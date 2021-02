Chi è Gaia Di Fusco Nuova Cantante Amici 20: Età, Sorella e Instagram (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gaia di Fusco è una studentessa e Cantante nata nel 2001 a Caserta, conosciuta al pubblico per essere una Nuova Cantante di Amici 20. Gaia entra nella scuola per volere di Arisa e sostituisce la Cantante Elisabetta. Chi è Gaia Di Fusco? Nome: Gaia Di Fusco Date di nascita: 16 luglio 2001 Segno zodiacale: Cancro Età: 19 anni Luogo di nascita: Caserta Professione: Studentessa Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @Gaia di Fusco Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Gaia Di ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 15 febbraio 2021)diè una studentessa enata nel 2001 a Caserta, conosciuta al pubblico per essere unadi20.entra nella scuola per volere di Arisa e sostituisce laElisabetta. Chi èDi? Nome:DiDate di nascita: 16 luglio 2001 Segno zodiacale: Cancro Età: 19 anni Luogo di nascita: Caserta Professione: Studentessa Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profiloufficiale: @diSeguici sul nostro profiloufficiale: @chiecosa.it BiografiaDi ...

