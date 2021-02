Chi è Gabriele Corsi | Biografia | Età | Moglie | Stai al gioco e Instagram

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è un attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman. Componente del Trio Medusa, ci ha fatto compagnia da maggio a giugno 2020 con Amore in Quarantena e durante l’estate 2020 con Apri e Vinci (Resta a Casa e Vinci) al fianco di Costantino della Gherardesca. Chi è? Nome:Luogo di nascita: Roma Età: 49 Anni Data di nascita: 29 Luglio 1971 Segno zodiacale: Leone Professione:Attore, comico, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e showman Altezza: 178 cm Peso: 78 kg Tatuaggi: nessuno Profiloufficiale: @leleSeguici sul nostro profiloufficiale: ...

