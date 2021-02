Chi è Enrico Silvestrin: Biografia, Età, Carriera e Fidanzata (Di lunedì 15 febbraio 2021) Enrico Silvestrin è un ex vj di MTV, deejay, conduttore, musicista ed attore. E’ stato nel 2018 uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, Nel 2019 ha lanciato un suo canale YouTube chiamato Alive nel quale trasmette live, commenti e propone format. Chi è Enrico Silvestrin? Età: 46 anni Data di nascita: 30 Maggio 1972 Segno Zodiacale: Gemelli Luogo di Nascita: Roma Altezza: 1,75 cm Peso: 70 kg Tatuaggi:Enrico ha diversi tatuaggi tra cui un bracciale sopra il polso del braccio destro e un grosso disegno tribale sulla spalla destra. Profilo Instagram Ufficiale: @EnricoSilvestrinofficial Canale Youtube: Alive Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 15 febbraio 2021)è un ex vj di MTV, deejay, conduttore, musicista ed attore. E’ stato nel 2018 uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, Nel 2019 ha lanciato un suo canale YouTube chiamato Alive nel quale trasmette live, commenti e propone format. Chi è? Età: 46 anni Data di nascita: 30 Maggio 1972 Segno Zodiacale: Gemelli Luogo di Nascita: Roma Altezza: 1,75 cm Peso: 70 kg Tatuaggi:ha diversi tatuaggi tra cui un bracciale sopra il polso del braccio destro e un grosso disegno tribale sulla spalla destra. Profilo Instagram Ufficiale: @official Canale Youtube: Alive Seguici sul nostro profilo Instagram ...

