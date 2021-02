Che traiettoria prenderà l’Europa? La mappa di Confindustria (Di lunedì 15 febbraio 2021) Europa è ed Europa sarà. Diversa, forse, ma pur sempre un grande mercato da mezzo miliardo di individui. Resta da capire che tipo di Europa dobbiamo aspettarci da qui a pochi anni. Stefano Manzocchi, economista e direttore del Centro Studi di Confindustria, ha provato a tracciarne l’identikit nella Rivista di Politica Economica del Centro studi, che per questo mese ha scelto un titolo che dice molto: Traiettorie europee, sfide per l’Italia. Manzocchi, nella sua lunga introduzione, cita i diversi autori degli articoli che compongono il numero. l’Europa DINNANZI AL COVID “L’identità si costruisce dalle fondamenta materiali oltre che ideali, e sotto questo profilo il 2020 ha costituito un crocevia per le politiche macroeconomiche dell’Unione. Come sostiene Francesco Saraceno, dopo qualche tentennamento e con qualche residua venatura di timidezza, ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Europa è ed Europa sarà. Diversa, forse, ma pur sempre un grande mercato da mezzo miliardo di individui. Resta da capire che tipo di Europa dobbiamo aspettarci da qui a pochi anni. Stefano Manzocchi, economista e direttore del Centro Studi di, ha provato a tracciarne l’identikit nella Rivista di Politica Economica del Centro studi, che per questo mese ha scelto un titolo che dice molto: Traiettorie europee, sfide per l’Italia. Manzocchi, nella sua lunga introduzione, cita i diversi autori degli articoli che compongono il numero.DINNANZI AL COVID “L’identità si costruisce dalle fondamenta materiali oltre che ideali, e sotto questo profilo il 2020 ha costituito un crocevia per le politiche macroeconomiche dell’Unione. Come sostiene Francesco Saraceno, dopo qualche tentennamento e con qualche residua venatura di timidezza, ...

Nyram90 : @cippiriddu Non aspetta che il difensore arrivi, anticipa la traiettoria e poi sposta il piede di interno arpionand… - DragoNerazzurro : @theboss_1908 @totofaz @edcguitar Ma che triangolo, ho calcolato la traiettoria e la forza della palla, la velocità… - Ste_castoldi8 : @SciabolataFFP Il fatto è che quel tiro finiva 3/4 metri fuori, in lega non conoscono il concetto di traiettoria e tiro a giro. - GMarracchi : @AstronautiCAST Lì per lì mi è sembrato strano l'angolo praticamente retto, poi mi son detto che vista la scala ci… - marziavergani : RT @altrodame: Noi, che siamo il bersaglio e il colpo insieme, conosciamo bene quanto può essere complessa una traiettoria. -