Che tempra Ullia | spegne cento candeline dopo aver sconfitto il coronavirus

FALCONARA Sorrisi e buone notizie dal Gerundini. Nella casa albergo falconarese il peggio sembra proprio essere passato e si fa festa per i 100 anni della signora Ullia Giovagnoli , ospite del ...

Nella casa albergo falconarese il peggio sembra proprio essere passato e si fa festa per i 100 anni della signora Ullia Giovagnoli , ospite del Gerundini, che ha sconfitto il Covid e ieri, nel giorno ...

Pensionato cade per un malore e muore mentre pota un ulivo

... nel suo cortile: aveva 77 anni e una salute di ferro, così come la tempra. Un malore improvviso, ... E che ora lo piange. Era da poco passata l'ora di pranzo, ieri, quando i suoi familiari hanno dato l'...

FALCONARA Sorrisi e buone notizie dal Gerundini. Nella casa albergo falconarese il peggio sembra proprio essere passato e si fa festa per i 100 anni della signora Ullia Giovagnoli, ospite ...

Costretta alla resa la Lucky Wind Trevi

ASSITEC SANT’ELIA. 3. LUCKY WIND TREVI. 0 (29-27, 27-25, 25-18) SANT’ELIA FIUME RAPIDO: Orazi 20, Borghesi 14, Mordecchi 12, Gradari 6, Bianchelli 5, Blaseotto 4, Ridolfi (L1) ...

