Che fine ha fatto Lovecraft Country 2? HBO aggiorna: “Lavori in corso” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il punto su Lovecraft Country 2 è ancora nel limbo. La prima stagione è stato un successo di pubblico e critica, come dimostrano le diverse nomination ai premi più importanti (tra SAG e Golden Globes). Tuttavia, nonostante la popolarità, la rete HBO non ha ancora fatto sapere nulla a proposito di una seconda stagione. Ci ha pensato il presidente del network via cavo, Casey Bloys, a fornire qualche dettaglio in più a proposito del rinnovo della serie horror-fantasy, basata sul libro di Matt Ruff. La showrunner Misha Green “e il suo staff di scrittori sono attualmente al lavoro sulla seconda stagione, cercando di capire in che direzione potrebbe andare”, ha detto Bloys alla stampa americana. “Ricordate, la prima stagione era basata sull’omonimo romanzo, quindi c’era un piano da cui partire. E specialmente per lo show, la cui storia ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il punto su2 è ancora nel limbo. La prima stagione è stato un successo di pubblico e critica, come dimostrano le diverse nomination ai premi più importanti (tra SAG e Golden Globes). Tuttavia, nonostante la popolarità, la rete HBO non ha ancorasapere nulla a proposito di una seconda stagione. Ci ha pensato il presidente del network via cavo, Casey Bloys, a fornire qualche dettaglio in più a proposito del rinnovo della serie horror-fantasy, basata sul libro di Matt Ruff. La showrunner Misha Green “e il suo staff di scrittori sono attualmente al lavoro sulla seconda stagione, cercando di capire in che direzione potrebbe andare”, ha detto Bloys alla stampa americana. “Ricordate, la prima stagione era basata sull’omonimo romanzo, quindi c’era un piano da cui partire. E specialmente per lo show, la cui storia ...

GassmanGassmann : Ascoltare il Professor Mantovani ,aiuta a vedere la luce alla fine del tunnel... ma dobbiamo ancora uscirne! Grazie… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - Paolo_Bargiggia : Per #sanvalentino2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fin… - RyuMorita2 : @putredine boh sai che non saprei, c'ha pure le sue ragioni, a modo suo...alla fine, in ??dall'altra parte del ??, st… - itsfedeff : @francy_raccoon Quando subito prima aveva ammesso che con lui era solo la situazione e il contesto, come aveva anch… -