Charles, Riva, Pascutti, Boninsegna, attaccanti guerrieri tuonanti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il centrattacco. Il trionfatore e il martire del gol. Una figura mitica ai miei tempi prima che diventasse arretrato, di manovra, finto nueve e compagnia bella. Cantava il Quartetto Cetra: “Si chiama Spartaco e nella quinta B gioca centrattacco ogni giovedì, è meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, oh, oh, oh, che centrattacco”. Fremeva a Torino la squadra del biondo Giampiero. Alla fine degli anni Cinquanta, l’attacco affidato a un gigante gallese, John Charles, che nessuno mai prese lassù dove andava di testa, umano ascensore, a colpire la palla. Ai suoi piedi l’argentino di punta e di tacco, il geniaccio bislacco di Sivori. Il gigante e il bambino. Il gallese volante, il birichino argentino. Chiamavano Bonimba l’altro asso dei gol prepotenti. A Cagliari, Milano, in bianconero a Torino, bombardiere rotondo, acrobatico, tendeva la gamba per la spaccata rischiosa. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il centrattacco. Il trionfatore e il martire del gol. Una figura mitica ai miei tempi prima che diventasse arretrato, di manovra, finto nueve e compagnia bella. Cantava il Quartetto Cetra: “Si chiama Spartaco e nella quinta B gioca centrattacco ogni giovedì, è meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, oh, oh, oh, che centrattacco”. Fremeva a Torino la squadra del biondo Giampiero. Alla fine degli anni Cinquanta, l’attacco affidato a un gigante gallese, John, che nessuno mai prese lassù dove andava di testa, umano ascensore, a colpire la palla. Ai suoi piedi l’argentino di punta e di tacco, il geniaccio bislacco di Sivori. Il gigante e il bambino. Il gallese volante, il birichino argentino. Chiamavano Bonimba l’altro asso dei gol prepotenti. A Cagliari, Milano, in bianconero a Torino, bombardiere rotondo, acrobatico, tendeva la gamba per la spaccata rischiosa. ...

