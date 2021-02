Champions League, Porto-Juventus: arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande (Di lunedì 15 febbraio 2021) Carlos Del Cerro Grande arbitrerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus, in programma mercoledì (alle 21) nello stadio Do Dragao di Porto. Lo spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il IV uomo sarà Jose’ Maria Sanchez, per la Var è stato designato Alejandro Hernandez, mentre Ricardo De Burgos sarà l’Avar. L’olandese Danny Makkelie dirigerà il confronto del Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia fra la squadra andalusa e il Borussia Dortmund, in programma sempre mercoledi’ alle 21. Sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Mario Diks, con Allard Lindhout IV uomo, Kevin Blom al Var e Jochem Kamphuis in qualità di Avar. Per quanto riguarda le partite di domani, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Carlos Delarbitrerà l’andata degli ottavi di finale ditra, in programma mercoledì (alle 21) nello stadio Do Dragao di. Losarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il IV uomo sarà Jose’ Maria Sanchez, per la Var è stato designato Alejandro Hernandez, mentre Ricardo De Burgos sarà l’Avar. L’olandese Danny Makkelie dirigerà il confronto del Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia fra la squadra andalusa e il Borussia Dortmund, in programma sempre mercoledi’ alle 21. Sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Mario Diks, con Allard Lindhout IV uomo, Kevin Blom al Var e Jochem Kamphuis in qualità di Avar. Per quanto riguarda le partite di domani, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Lipsia - Liverpool: la chiacchierata tra Nagelsmann e Klopp

Corpo articolo Julian Nagelsmann e il connazionale Jürgen Klopp si ritroveranno agli ottavi di finale di UEFA Champions League, quando il Lipsia affronterà il Liverpool. Klopp aveva già lasciato il Dortmund per il Liverpool prima che Nagelsmann si facesse conoscere in Bundesliga con l'Hoffenheim. Anche se i ...

Danilo e Alex Sandro: il Porto, l'amicizia, la Juventus di Pirlo

Corpo articolo In vista della partita d'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Porto e Juventus, UEFA.com intervista i due terzini brasiliani della Juventus Danilo e Alex Sandro, compagni di squadra in bianconero e nella nazionale brasiliana e grandi ex ...

adidas presenta il pallone ufficiale della finale di UEFA Champions League 2021

Finale Istanbul 21 celebra il 20° anniversario del "pallone a stelle" e sarà utilizzato nella finale del 29 maggio a Istanbul.

Champions League, si riparte col botto: subito Barcellona-PSG

I blaugrana cercano il riscatto dopo una stagione deludente, ma il PSG, memore dell’incredibile 6-1 di quattro anni fa, ha il dente avvelenato Champions League, Koeman sfida Pochettino A due mesi di d ...

