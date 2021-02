Champions League, oggi iniziano gli ottavi di finale. Il programma (Di martedì 16 febbraio 2021) Stasera iniziano le gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020-21, apre il big match del Camp Nou tra Barcellona e PSG. Ecco il programma completo: MARTEDI’ 16 FEBBRAIO Barcellona-PSG alle 21.00 Lipsia-Liverpool alle 21.00 MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO Porto-Juventus alle 21.00 Siviglia-Borussia Dortmund alle 21.00 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO Atletico Madrid-Chelsea alle 21.00 Lazio-Bayern Monaco alle 21.00 MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO Atalanta-Real Madrid alle 21.00 Borussia Moenchengladbach-Manchester City alle 21.00 Foto: Logo Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Staserale gare d’andata deglididi2020-21, apre il big match del Camp Nou tra Barcellona e PSG. Ecco ilcompleto: MARTEDI’ 16 FEBBRAIO Barcellona-PSG alle 21.00 Lipsia-Liverpool alle 21.00 MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO Porto-Juventus alle 21.00 Siviglia-Borussia Dortmund alle 21.00 MARTEDI’ 23 FEBBRAIO Atletico Madrid-Chelsea alle 21.00 Lazio-Bayern Monaco alle 21.00 MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO Atalanta-Real Madrid alle 21.00 Borussia Moenchengladbach-Manchester City alle 21.00 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

