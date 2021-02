Champions, il pallone celebra le finali degli ultimi 20 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Champions nuovo pallone – «Rivivi le migliori finali degli ultimi 20 anni con il nuovo pallone ufficiale della UEFA Champions League. Questa edizione speciale rende omaggio ai leggendari design a stelle degli ultimi due decenni e assicura performance impeccabili in campo». Con questo breve messaggio, Adidas ha presentato il nuovo pallone che le squadre utilizzeranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021)nuovo– «Rivivi le migliori20con il nuovoufficiale della UEFALeague. Questa edizione speciale rende omaggio ai leggendari design a stelledue decenni e assicura performance impeccabili in campo». Con questo breve messaggio, Adidas ha presentato il nuovoche le squadre utilizzeranno L'articolo

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Champions, il pallone celebra le finali degli ultimi 20 anni: Champions nuovo pallone – «Rivivi… - CalcioFinanza : #Champions, il nuovo pallone celebra le finali degli ultimi 20 anni - DragusinGloria : @Skysurfer72 Adani ?????? è davvero ossessionato, ha dimenticato di dire però che Ronaldo aveva già in bacheca qualche… - _thePrince7 : Manita grazie ad un pallone indescrivibile di Messi. Nonostante tutto, questo Barça può dire la sua in Champions. #BarçaAlaves - BWtid : @LinoPellegrino @steferrari85 @juventusfc @officialpes Vabbè campione, passi da non aver vinto un cazzo a non aver… -