Celli | tema sicurezza e manutenzione riproposto da incendio autobus

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Nessun bus a fuoco, solo una bordo. La dichiarazione nel comunicato stampa dell’Atac e’ tragi-comica. Come se fosse normale che a bordo dei bus si sviluppino incendi. Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del fuoco e dell’autista hanno evitato il peggio.” “Questo episodio, insieme a moltissimi altri purtroppo, ripropongono con urgenza ildellaper utenti e lavoratori dell’azienda e del bisogno di rinnovamento edel parco vetture, che ancora oggi questa giunta non riesce a garantire”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana

Celli_Seba : Per fare chiarezza sul tema 'numero giorni di ferie dei docenti'. Qui tutti i numeri e calcoli corretti. -

Ultime Notizie dalla rete : Celli tema

RomaDailyNews

Cinque gruppi di ricerca, ciascuno con unben definito: Storia e tradizioni, Suolo e ...Vice Presidenti Scipione Giuliani (Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna) e Mauro Sirri (cantina...... Siemens, General Electrics e Toshiba hanno presentato le loro ultime novità indi imaging. La ... "L'elio è una risorsa scarsa, e i costi sono in crescita", racconta Andrea, amministratore ...Da Angels in America a It’s a sin, passando per Looking e Pose: come le serie tv hanno raccontato la comunità lgbt+ travolta dalla pandemia di aids negli anni ottanta. Leggi ...Il vice allenatore dell’Ascoli Baroncelli ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’1-2 in casa del Lecce. A seguire le sue indicazioni: “Era una partita difficile e lo sapevamo. I ragazzi sono stati ...