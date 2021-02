C’è ‘Dante’ a spasso fra le stelle, l’asteroide del poeta compie 40 anni (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Un lontano puntino nel cielo celebra, anche lui, il più grande tra i poeti. Il piccolo asteroide, sette chilometri di diametro, vagava ignaro nei cieli dell’Arizona quando venne scoperto e battezzato come Dante. Alighieri, naturalmente. 1981 CY fu il suo primo nome prima di incrociare il padre della lingua italiana. Venne avvistato agli inizi di febbraio del 1981 da Norman G. Thomas dell’osservatorio di Lowell. Quarant’anni fa, anniversario tondo come quello dei 700 anni dalla morte di Dante che ricorre proprio quest’anno e che ha riportato vita e opere del Sommo Poeta in primo piano. Ad accorgersi di questa e di altre coincidenze l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project e Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Un lontano puntino nel cielo celebra, anche lui, il più grande tra i poeti. Il piccolo asteroide, sette chilometri di diametro, vagava ignaro nei cieli dell’Arizona quando venne scoperto e battezzato come Dante. Alighieri, naturalmente. 1981 CY fu il suo primo nome prima di incrociare il padre della lingua italiana. Venne avvistato agli inizi di febbraio del 1981 da Norman G. Thomas dell’osservatorio di Lowell. Quarant’anni fa, anniversario tondo come quello dei 700 anni dalla morte di Dante che ricorre proprio quest’anno e che ha riportato vita e opere del Sommo Poeta in primo piano. Ad accorgersi di questa e di altre coincidenze l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project e Coordinatore per l’Italia di Asteroid Day.

