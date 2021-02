Cavallari | Casal Selce | troppe criticità su impianto compostaggio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “La Regione Lazio vigili sull’iter di realizzazione dell’diche la società Ama S.p.a. intende realizzare, nel Comune di Roma, per produrre compost di qualità a partire da rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata.” ” Ho protocollato oggi una mozione alla Pisana, affinché il presidente Nicola Zingaretti e l’assessore Massimiliano Valeriani sorveglino sul programma di esecuzione in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo a quelle in materia di ambiente e di tutela della salute e, in caso di loro violazione, adottino tutti i necessari provvedimenti”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, capogruppo del Misto, Enrico. “Ad oggi il progetto è stato portato avanti senza una Valutazione ...