Catania, caso Lo Monaco: le decisioni del Tribunale di Catania (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è svolta oggi in mattinata l’udienza presso il Tribunale di Catania, con i giudici che hanno esaminato l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. Nelle scorse settimane Lo Monaco aveva inoltrato dei decreti ingiuntivi al Catania, ritenendosi creditore verso la società rossazzurra, e che la Sigi si è poi cautelata chiedendo il sequestro dei beni al dirigente di Torre Annunziata per circa quattro milioni e mezzo di euro. Lo Monaco successivamente ha ammesso che chiederà ingente somma per danni all'immagine: "Ho ricevuto lunedì sera 8 gennaio (e quindi 24 ore dopo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è svolta oggi in mattinata l’udienza presso ildi, con i giudici che hanno esaminato l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio, Pietro Lo, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. Nelle scorse settimane Loaveva inoltrato dei decreti ingiuntivi al, ritenendosi creditore verso la società rossazzurra, e che la Sigi si è poi cautelata chiedendo il sequestro dei beni al dirigente di Torre Annunziata per circa quattro milioni e mezzo di euro. Losuccessivamente ha ammesso che chiederà ingente somma per danni all'immagine: "Ho ricevuto lunedì sera 8 gennaio (e quindi 24 ore dopo ...

ItaSportPress : Catania, caso Lo Monaco: le decisioni del Tribunale di Catania - - RisoStolto : Ma sono quelle di Catania? dicono che in quattro non riescono a trovare un lavoro però una delle ragazze è istruita… - notiziedabruzzo : #LeIDEE Il caso #TikTok: le norme non servono ai bambini senza genitori educatori. ?? ?? ??… - notiziedabruzzo : #LeIDEE Il caso #TikTok: le norme non servono ai bambini senza genitori educatori. ?? ?? ??… - Vas_Happening_M : Misà che quando torno a Catania non glielo dico a Simona e le compaio così a caso in camera sua. Okay forse mi tire… -