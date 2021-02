Catania | 90enne tenta di uccidere il figlio e si rammarica di non esserci riuscito

corrmezzogiorno : #Catania Aci Castello, padre 90enne accoltella alla schiena il figlio disabile - UnioneSarda : #Catania, padre 90enne accoltella il figlio alla schiena - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Aci Castello, tenta di uccidere figlio che rifiuta farmaco: arrestato 90enne - infoitcultura : Catania, 90enne accoltella figlio ad Aci Castello: rifiutava farmaci - MeridioNews : Aci Castello, 90enne pugnala alla schiena il figlio L'aggressione dopo il rifiuto di prendere i farmaci -

Ultime Notizie dalla rete : Catania 90enne

Ieri sera ad Aci Castello , in provincia d i, un uomo di 90 anni ha tentato di uccidere il figlio disabile , accoltellandolo. Per ... Ilè accusato di tentato omicidio. - - > L'accaduto ...Il magistrato di turno alla Procura di, accolta la disponibilita' della figlia delad accogliere nella propria abitazione, ne ha disposto la detenzione cautelare agli arresti ...Una lite tra padre e figlio si stava per consumare in tragedia. Il peggio è stato scongiurato grazie all'arrivo dei carabinieri e dei soccorritori del 118 ...(LaPresse) – I carabinieri della stazione di Aci Castello (Catania) hanno arrestato un 90enne del posto per tentato omicidio. Milano, 15 feb. Una pattuglia si è recata all’indirizzo constatando che, a ...