Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: maggioranza assoluta in Parlamento (Di lunedì 15 febbraio 2021) nuovo schiaffo a Madrid dalle elezioni catalane dove hanno rivinto gli indipendentisti. Nonostante i tre partiti Erc, Junts per Catalunya e Cup si siano presentati, una loro alleanza post - voto li ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021)schiaffo a Madrid dalle elezioni catalane dove hanno rivinto gli. Nonostante i tre partiti Erc, Junts per Catalunya e Cup si siano presentati, una loro alleanza post - voto li ...

