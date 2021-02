Catalogna: indipendentisti al lavoro per formare governo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno dopo le elezioni in Catalogna gli indipendentisti di ERC (Esquerra Repubblicana de Catalunya, sinistra repubblicana catalana), che hanno ottenuto 33 seggi, sono già al lavoro per formare un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno dopo le elezioni inglidi ERC (Esquerra Repubblicana de Catalunya, sinistra repubblicana catalana), che hanno ottenuto 33 seggi, sono già alperun ...

you_trend : ???? Elezioni in #Catalogna, sondeo @GAD3_com-@rtve Maggioranza: 68 seggi su 135 ERC (indipendentisti) 36-38 PSC (P… - Corriere : Catalogna, elezioni: balzo per Sánchez ma la maggioranza è ancora degli indipendentisti - MediasetTgcom24 : Catalogna, vincono di nuovo gli indipendentisti: maggioranza assoluta in Parlamento #catalogna… - GiulioTerzi : In Catalogna, indipendentisti al lavoro per formare il governo - giomo2 : RT @Agenzia_Ansa: Il giorno dopo le elezioni in Catalogna gli indipendentisti di ERC (Esquerra Repubblicana de Catalunya, sinistra repubbli… -