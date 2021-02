Catalogna, dopo il voto l’indipendenza è ancora irrisolta. Intanto le imprese fuggono (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Desgarro”, lacerazione. È questo il sostantivo più ricorrente sulla stampa spagnola nell’analisi della situazione politica in Catalogna. Quelle celebrate poche ore fa sono le quarte elezioni regionali negli ultimi otto anni. La lacerazione è la causa, l’instabilità l’effetto. Al centro rimane la questione dell’indipendenza, irrisolta anche dopo questa nuova tornata elettorale nel pieno della pandemia. È dal 2012 che la politica è bloccata, tutto ruota intorno ad un solo tema: il separatismo. La desconexión da Madrid è stata il leit motiv di ogni azione quotidiana della politica regionale, le polemiche sulla figura del Re, le petizioni per una svolta repubblicana, la convocazione di un referendum fuori dalle regole per una Dichiarazione unilaterale di indipendenza. Poi i malumori che seguono gli interventi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Desgarro”, lacerazione. È questo il sostantivo più ricorrente sulla stampa spagnola nell’analisi della situazione politica in. Quelle celebrate poche ore fa sono le quarte elezioni regionali negli ultimi otto anni. La lacerazione è la causa, l’instabilità l’effetto. Al centro rimane la questione delanchequesta nuova tornata elettorale nel pieno della pandemia. È dal 2012 che la politica è bloccata, tutto ruota intorno ad un solo tema: il separatismo. La desconexión da Madrid è stata il leit motiv di ogni azione quotidiana della politica regionale, le polemiche sulla figura del Re, le petizioni per una svolta repubblicana, la convocazione di un referendum fuori dalle regole per una Dichiarazione unilaterale di indipendenza. Poi i malumori che seguono gli interventi del ...

