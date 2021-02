Castelpoto | Tedino | “Basito dalle dichiarazioni della consigliera Simeone”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Restoche scambia per una “schiacciante” vittoria politica la semplice ripetizione di un Consiglio Comunale, per un difetto di convocazione dovuto ad un errore materiale degli uffici”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Comunale diGiuseppe. “In più la revisione e l’aggiornamento dello Statuto Comunale e quello di Polizia Mortuaria, erano già nel programmavecchia amministrazione 2015/2020. Sono temi, comunque, che sono stati affrontati anche a margine di diversi Consigli Comunali a cui laspesso non ha partecipato. Questa ...