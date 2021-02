Casoria | sparatoria per rapinare il portavalori | colpo da oltre 40mila euro Ferito in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Casoria sparatoria

... a sua volta ex referente di Domenico Cimini , ras di. «Ciro Casone è stato ucciso da ... Il quarto ragazzo che ha partecipato allaè stato poi ucciso nelle vicinanze di Giugliano per ...... armati e con il volto coperto da passamontagna: nel mirino due persone addette alla portineria di due hotel a Napoli ee un dipendente di un distributore di carburanti a Casalnuovo. In ...Giovanni Marandino, 84 anni, è stato arrestato quest'oggi dalla Guardia di Finanza di Salerno: prestata forti cifre di denaro con tassi di interesse tra il 20% ed il 30% ...Agguato a Casoria verso l’ora di pranzo intorno alle 13,30. Sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in piazza Cirillo nei pressi del Municipio. Un ...