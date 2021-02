Casalino show: “Con Conte alle elezioni faremo cose incredibili” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tronfio e autocelebrativo come non mai. Fiero del suo operato, e dei numeri incassati sui social dal suo ultimo show. Non stiamo parlando di Barbara d’Urso o di qualche conduttore tv, ma di Rocco Casalino, fu portavoce del presidente del Consiglio Conte. Lasciato Palazzo Chigi, Rocco continua a far parlare di sé, un po’ per lo show messo su proprio nel giorno dell’addio di Conte, un po’ per il suo libro in uscita che suscita “tanta” attenzione da parte dei media nostrani. E così, Casalino si sbottona in una lunga intervista al (nientepopodimeno) Corriere della Sera: “Il concetto di potere lascia il tempo che trova. Per me Palazzo Chigi è stata una esperienza impegnativa di lavoro. Quest’ultimo anno con la pandemia è stato molto faticoso, un livello di stress pazzesco. E quando ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tronfio e autocelebrativo come non mai. Fiero del suo operato, e dei numeri incassati sui social dal suo ultimo. Non stiamo parlando di Barbara d’Urso o di qualche conduttore tv, ma di Rocco, fu portavoce del presidente del Consiglio. Lasciato Palazzo Chigi, Rocco continua a far parlare di sé, un po’ per lomesso su proprio nel giorno dell’addio di, un po’ per il suo libro in uscita che suscita “tanta” attenzione da parte dei media nostrani. E così,si sbottona in una lunga intervista al (nientepopodimeno) Corriere della Sera: “Il concetto di potere lascia il tempo che trova. Per me Palazzo Chigi è stata una esperienza impegnativa di lavoro. Quest’ultimo anno con la pandemia è stato molto faticoso, un livello di stress pazzesco. E quando ...

