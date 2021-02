Casalino: “Le mie lacrime per l’addio di Conte a Palazzo Chigi? Lui ha il dono di arrivare al cuore” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quando Conte è uscito la commozione ha colpito tutto il Palazzo. Lui ha il dono di arrivare al cuore e questo lo renderà diverso da tutti i presidenti del Consiglio”. A dirlo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, è Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Casalino ha recentemente pubblicato la sua autobiografia in un libro (“Il Portavoce – La mia storia“, Piemme). Nel libro, ripercorre la sua vita dalla difficile infanzia in Germania alle violenze del padre, fino alla fama arrivata dopo la partecipazione al Grande Fratello, all’attivismo nel M5S e all’approdo a Palazzo Chigi. “Il concetto di potere lascia il tempo che trova”, dice Casalino al Corriere. “Per me ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Quandoè uscito la commozione ha colpito tutto il. Lui ha ildiale questo lo renderà diverso da tutti i presidenti del Consiglio”. A dirlo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, è Rocco, portavoce dell’ex premier Giuseppeha recentemente pubblicato la sua autobiografia in un libro (“Il Portavoce – La mia storia“, Piemme). Nel libro, ripercorre la sua vita dalla difficile infanzia in Germania alle violenze del padre, fino alla fama arrivata dopo la partecipazione al Grande Fratello, all’attivismo nel M5S e all’approdo a. “Il concetto di potere lascia il tempo che trova”, diceal Corriere. “Per me ...

