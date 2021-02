Casalino | Ex Premier persona vera e macchina da guerra

matteograndi : L’ultima su Conte e sulle narrazioni tossiche diffuse da Casalino; poi lasciamo che l’oblio faccia il suo corso. I… - ilfoglio_it : Nella Lega sale l'ala giorgettiana. In FI quella più ostile al sovranismo. E sui ministeri centrali per il Recovery… - PpPagliaro : RT @matteograndi: L’ultima su Conte e sulle narrazioni tossiche diffuse da Casalino; poi lasciamo che l’oblio faccia il suo corso. I dipend… - silvio_garofalo : RT @matteograndi: L’ultima su Conte e sulle narrazioni tossiche diffuse da Casalino; poi lasciamo che l’oblio faccia il suo corso. I dipend… - cigarafterten : RT @matteograndi: L’ultima su Conte e sulle narrazioni tossiche diffuse da Casalino; poi lasciamo che l’oblio faccia il suo corso. I dipend… -

Così al Corriere della Sera Rocco, portavoce dell'exGiuseppe Conte. 'Non credo che Conte sarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, ...Essere Rocco, sentirsi sempre fuori posto "come un Forrest Gump", passare la vita a "dimostrare che ... "Come mai Rocco del Grande Fratello è il portavoce del?". Per rispondere alla ...“Non credo che Conte sarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo. Proprio tutto questo consenso ha fatto d ...Cominciamo dalla fine, quando Conte ha lasciato Palazzo Chigi lei ha pianto. Per il potere perduto? «Il concetto di potere lascia il tempo che trova. Per me Palazzo Chigi è stata una esperienza impegn ...