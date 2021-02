Casaleggio ai 5 Stelle anti-Draghi: “Meglio l’astensione”. L’ira dei governisti: “Ingerenza gravissima” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – “Chi è a disagio si astenga“: con un post su Facebook Davide Casaleggio scatena le ire dei governisti del M5S. Il presidente dell’associazione Rousseau prova a mediare mentre i 5 Stelle sono spaccati tra i sostenitori del governo Draghi (i poltronisti, ossia la maggioranza) e i dissidenti “duri e puri”. Intanto Beppe Grillo su Twitter manda al premier un chiaro messaggio: “Now the environment. Whatever it takes“, (“ora l’ambiente, a qualsiasi costo”). La citazione della frase più celebre dell’ex presidente della Bce evoca quel ministero della Transizione ecologica che il garante del Movimento ha chiesto a gran voce. E che però è andato a un tecnico, per di più di area renziana. Nel M5S la tensione dunque è alta, soprattutto nel gruppo del Senato, dove ci sono decine di malpancisti intenzionati a non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – “Chi è a disagio si astenga“: con un post su Facebook Davidescatena le ire deidel M5S. Il presidente dell’associazione Rousseau prova a mediare mentre i 5sono spaccati tra i sostenitori del governo(i poltronisti, ossia la maggioranza) e i dissidenti “duri e puri”. Intanto Beppe Grillo su Twitter manda al premier un chiaro messaggio: “Now the environment. Whatever it takes“, (“ora l’ambiente, a qualsiasi costo”). La citazione della frase più celebre dell’ex presidente della Bce evoca quel ministero della Transizione ecologica che il garante del Movimento ha chiesto a gran voce. E che però è andato a un tecnico, per di più di area renziana. Nel M5S la tensione dunque è alta, soprattutto nel gruppo del Senato, dove ci sono decine di malpancisti intenzionati a non ...

